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NEWSru.co.il :: Спорт31 марта 2022 г., 23:03

Евролига. "Маккаби" разгромил АСВЕЛ

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Евролига. "Маккаби" разгромил АСВЕЛ

В матче регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил АСВЕЛ 94:73.

Первая половина матча получилась очень упорной. После 10 минут 21:18, 20 - 42:37.

В третьей четверти "желтые" склонили чашу весов в свою пользу. После 30 минут 70:58.

Лучшим игроком матча стал Андрея Жижич, набравший 24 очка и сделавший 5 подборов.


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