Евролига. "Маккаби" разгромил АСВЕЛ
В матче регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил АСВЕЛ 94:73.
Первая половина матча получилась очень упорной. После 10 минут 21:18, 20 - 42:37.
В третьей четверти "желтые" склонили чашу весов в свою пользу. После 30 минут 70:58.
Лучшим игроком матча стал Андрея Жижич, набравший 24 очка и сделавший 5 подборов.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 30 марта 2022
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