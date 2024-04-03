x
03 апреля 2024
|
последняя новость: 12:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 апреля 2024
|
03 апреля 2024
|
последняя новость: 12:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Мики Беркович стал лауреатом премии Израиля в области спорта

время публикации: 03 апреля 2024 г., 11:23 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 11:23
Мики Беркович стал лауреатом премии Израиля в области спорта
Moshe Shai/FLASH90

Знаменитый израильский баскетболист Мики Беркович стал лауреатом премии Израиля в области спорта на 2024 год. 3 апреля об этом официально сообщил министр просвещения Йоав Киш.

"Мики Беркович стал спортивной легендой благодаря многочисленным достижениям на баскетбольной площадке и тем примером, который он подавал молодым спортсменам", – говорится в решении комиссии, присудивший премию спортсмену.

Беркович, которому в феврале исполнилось 70 лет, на протяжении многих сезонов выступал в составе команды "Маккаби" (Тель-Авив). В 1977 и 1981 году "Маккаби", одним из ведущих игроков которого был тогда Беркович, завоевывал Кубок европейских чемпионов. В 1979 году в составе сборной Израиля Беркович стал серебряным призером чемпионата Европы.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 октября 2017

Величайший израильский баскетболист Мики Беркович включен в Зал славы ФИБА