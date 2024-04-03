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Тхэквондо. Израильтянка Ривка Байх стала победительницей турнира в Скопье

время публикации: 03 апреля 2024 г., 07:54 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 07:54
Тхэквондо. Израильтянка Ривка Байх стала победительницей турнира в Скопье
AP Photo/Hussein Sayed

В Скопье прошел турнир по тхэквондо Skopje Open Ramus. Израильтянка Ривка Байх стала победительницей в весовой категории до 46 кг.

Это второй турнир, в котором она победила в этом году. В январе Ривка Байх стала победительницей Открытого чемпионата Австрии.

Ривка Байх - двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы.

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