Тхэквондо. Израильтянка Ривка Байх стала победительницей турнира в Скопье
время публикации: 03 апреля 2024 г., 07:54 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 07:54
В Скопье прошел турнир по тхэквондо Skopje Open Ramus. Израильтянка Ривка Байх стала победительницей в весовой категории до 46 кг.
Это второй турнир, в котором она победила в этом году. В январе Ривка Байх стала победительницей Открытого чемпионата Австрии.
Ривка Байх - двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы.
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