Олимпиада. Футбол. Матч Франция - Аргентина завершился потасовкой

Французы вышли в полуфинал мужского футбольного олимпийского турнира, победив сборную Аргентины 1:0.

В конце матча произошла массовая потасовка.

Началось все на 12-й минуте компенсированного времени со стычки Энцо Мийо и Николаса Оттаменди, по итогам которой французский футболист был удален.

Стычки и выяснение отношений футболисты продолжили в подтрибунном помещении