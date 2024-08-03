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Спорт

Олимпиада. Футбол. Матч Франция - Аргентина завершился потасовкой

время публикации: 03 августа 2024 г., 14:20 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 14:20
Олимпиада. Футбол. Матч Франция - Аргентина завершился потасовкой
AP Photo/Moises Castillo

Французы вышли в полуфинал мужского футбольного олимпийского турнира, победив сборную Аргентины 1:0.

В конце матча произошла массовая потасовка.

Началось все на 12-й минуте компенсированного времени со стычки Энцо Мийо и Николаса Оттаменди, по итогам которой французский футболист был удален.

Стычки и выяснение отношений футболисты продолжили в подтрибунном помещении

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