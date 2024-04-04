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Рейтинг ФИФА. Сборная Израиля утратила три позиции. Украинцы поднялись на 2 ступеньки

время публикации: 04 апреля 2024 г., 13:40 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 13:40
Рейтинг ФИФА. Сборная Израиля утратила три позиции. Украинцы поднялись на 2 ступеньки
AP Photo/Darko Vojinovic

ФИФА опубликовала рейтинг футбольных сборных по состоянию на 4 апреля 2024 года, в который включены 174 команды.

Возглавляют рейтинг аргентинцы.

На втором месте сборная Франции. Бельгийцы поднялись на третье место, оттеснив англичан.

В первую десятку входят сборные Бразилии, Португалии, Нидерландов, Испании, Италии и Хорватии.

Украинцы, завоевавшие право выступить на Евро-2024, поднялись с 24-го на 22-е место. Сборная Польши, еще один победитель стыковых матчей чемпионата Европы, поднялась с 30-го места на 28-е.

Сборная Израиля, проигравшая исландцам в полуфинале стыковых матчей, опустилась с 75-го места на 78-е.

Сборная Грузии, впервые завоевавшая право участвовать в чемпионате Европы, поднялась с 77-го места на 75-е.

Наибольший прогресс у сборной Индонезии - 8 позиций.

Наибольший регресс у сборной Вьетнама - 10 позиций.

Следующий рейтинг будет опубликован 20 июня.

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