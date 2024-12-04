Впечатляющее возвращение "Колорадо". 4 очка Ткачука. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Пять игр из десяти завершились с ничейным счетом после основного времени.

"Колорадо" победил "Баффало" 5:4, проигрывая 0:4 на 12-й минуте.

Бостон Брюинз - Детройт Ред Уингз 3:2 (овертайм)

"Детройт" вел в счете 1:0 и 2:1.

Победный гол на 63-й минуте забил Павел Заха.

Баффало Сейбрз - Колорадо Эвеланш 4:5

После первого периода "Баффало" вел в счете 4:0. Скотт Уэджвуд, сменивший в воротах "Колорадо" на 12-й минуте Александра Георгиева (при счете 4:0), отразил 22 броска.

3 очка (2 + 1) набрал Нэйтан Маккиннон (Колорадо).

Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер сделал 1 результативную передачу.

Каролина Хурикейнз - Сиэтл Кракен 2:4

На 51-й минуте счет был 2:2. Гости забросили 2 шайбы за 15 секунд.

Монреаль Канадиенз - Нью-Йорк Айлендерс 2:1 (овертайм)

Питтсбург Пингвинз - Флорида Пантерз 5:4 (овертайм)

На 47-й минуте "Питтсбург" вел в счете 4:1. На 52-й минуте ничья 4:4.

4 (2 + 2) очка набрал форвард "Флориды" Мэтью Ткачук.

Вашингтон Кэпиталз - Сан-Хосе Шаркс 1:2 (овертайм)

"Акулы" одержали десятую победу в сезоне.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чакран отыграл 23 минуты (4 броска по воротам, 2 минуты штрафа, показатель 0).

Еврейский форвард "акул" Люк Кунин отыграл 15 минут 39 секунд. Два броска по воротам, показатель 0.

Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман отыграл 24 минут 37 секунд. Показатель 0.

Миннесота Уайлд - Ванкувер Кэнакс 3:2 (овертайм)

Победный гол в овертайме забросил Кирилл Капризов.

Две результативные передачи сделал форвард "Ванкувера" Элиас Петтерсссон.

Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз забил гол.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 10 минут 10 секунд. Показатель 0.

Виннипег Джетс - Сент-Луис Блюз 1:4

На 19-й минуте гости сделали счет 0:2, забросив 2 гола за 39 секунд.

Два гола забил Джордан Киру.

Калгари Флэймз - Коламбус Блю Джекетс 3:0

По броскам 22:16 в пользу "Калгари". Второй шутаут в сезоне совершил чешский голкипер Даниэль Владар.

Еврейский защитник "Коламбуса" Джордан Харрис отыграл 9 минут 33 секунды. Показатель 0.

Вегас Голден Найтс - Эдмонтон Ойлерз 1:0

Победный гол на 11-й минуте забил Иван Барбашев.

По броскам 28:16 в пользу "нефтяников". Второй шутаут в сезоне совершил Эдин Хилл.