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Спорт

В ЮАР застрелен бывший чемпион мира по легкой атлетике

время публикации: 04 июля 2024 г., 13:20 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 13:25
В ЮАР застрелен бывший чемпион мира по легкой атлетике
AP Photo/Thomas Kienzle, File

В ЮАР найдено тело бывшего чемпиона мира по легкой атлетике (прыжки в высоту) Жака Фрейтага, сообщает The Mirror.

42-летний спортсмен исчез около двух недель назад. Его тело с огнестрельными ранениями нашли на пустыре неподалеку от кладбища.

Жак Фрейтаг исчез после того как навестил мать в городе Бронхорспрюит, неподалеку от Претории.

Жак Фрейтаг, которого называли "золотым мальчиком южноафриканской легкой атлетики", один из 10 легкоатлетов, которые выигрывали юношеский, молодежный и взрослый чемпионаты мира.

Он стал чемпионом мира в 2003 году.

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