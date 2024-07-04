В ЮАР застрелен бывший чемпион мира по легкой атлетике
время публикации: 04 июля 2024 г., 13:20 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 13:25
В ЮАР найдено тело бывшего чемпиона мира по легкой атлетике (прыжки в высоту) Жака Фрейтага, сообщает The Mirror.
42-летний спортсмен исчез около двух недель назад. Его тело с огнестрельными ранениями нашли на пустыре неподалеку от кладбища.
Жак Фрейтаг исчез после того как навестил мать в городе Бронхорспрюит, неподалеку от Претории.
Жак Фрейтаг, которого называли "золотым мальчиком южноафриканской легкой атлетики", один из 10 легкоатлетов, которые выигрывали юношеский, молодежный и взрослый чемпионаты мира.
Он стал чемпионом мира в 2003 году.
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