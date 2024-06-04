Microsoft: российские пропагандисты, используя AI, сеют панику перед парижской Олимпиадой

Центр анализа угроз компании Microsoft опубликовал отчет, согласно которому Россия проводит интенсивную кампанию дезинформации с целью дискредитировать олимпийское движение и Олимпиаду в Париже, которая начинается через полтора месяца. Кампания ведется с применением искусственного интеллекта.

В рамках кампании распространяются фальсифицированные видеоролики, не соответствующие истине "новости". Есть и подражание знаменитостям, сгенерированное с помощью AI – так, на одном из видео в качестве "ведущего" выступает Том Круз, чей голос сгенерирован на компьютере. Используются новейшие технологии, в том числе, маркетинговые.

"Злоумышленная кампания направлена против Франции, президента Макрона, олимпийского движения и Олимпиады в Париже. Россия десятилетиями пытается помешать Олимпиадам, но сейчас она использует сочетание старой тактики с искусственным интеллектом", – цитирует телеканал France 24 главу Центра анализа угроз Клинта Уоттса.

Ключевую роль в кампании играют российские группы Storm-1679 и Doppelgange. Старт ей был дан год назад, когда в интернете начал распространяться часовой якобы документальный фильм, направленный против Международного олимпийского комитета.

Среди сценариев, распространяемых российскими пропагандистами, – возможность повторения теракта на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года, когда палестинские террористы убили 11 израильских спортсменов. Аналитики Microsoft полагают, что по мере приближения даты открытия будет усиливаться и российская кампания дезинформации.