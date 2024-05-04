Многократный чемпион мира и Европы по лыжному альпинизму погиб при сходе лавины
время публикации: 04 мая 2024 г., 12:31 | последнее обновление: 04 мая 2024 г., 12:31
3 мая при сходе лавины погиб 41-летний Деннис Тренто, многократный чемпион мира и Европы по лыжному альпинизму, сообщают итальянские СМИ.
На горе Парамон в Валле-д`Аоста, он попал под лавину.
Деннис Тренто - двукратный чемпион Европы и трехкратный чемпион мира по лыжному альпинизму (ски-альпинизум или скимо).
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