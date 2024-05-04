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Многократный чемпион мира и Европы по лыжному альпинизму погиб при сходе лавины

время публикации: 04 мая 2024 г., 12:31 | последнее обновление: 04 мая 2024 г., 12:31
Многократный чемпион мира и Европы по лыжному альпинизму погиб при сходе лавины
AP Photo/Gabriele Facciotti

3 мая при сходе лавины погиб 41-летний Деннис Тренто, многократный чемпион мира и Европы по лыжному альпинизму, сообщают итальянские СМИ.

На горе Парамон в Валле-д`Аоста, он попал под лавину.

Деннис Тренто - двукратный чемпион Европы и трехкратный чемпион мира по лыжному альпинизму (ски-альпинизум или скимо).

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