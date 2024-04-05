Турниры претендентов. Гроссмейстеры пока настроены миролюбиво
время публикации: 05 апреля 2024 г., 12:08 | последнее обновление: 05 апреля 2024 г., 12:08
В Торонто начались мужской и женский турниры претендентов на звание чемпиона мира по шахматам.
В первом туре мужского турнира все партии завершились вничью.
В первом туре женского турнира Лэй Тинцзе победила Тань Чжкньи.
Остальные партии завершились вничью.
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