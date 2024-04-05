Турниры претендентов. Гроссмейстеры пока настроены миролюбиво

В Торонто начались мужской и женский турниры претендентов на звание чемпиона мира по шахматам.

В первом туре мужского турнира все партии завершились вничью.

В первом туре женского турнира Лэй Тинцзе победила Тань Чжкньи.

Остальные партии завершились вничью.