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Баскетбол. Юниорский чемпионат Европы. Израильтяне заняли четвертое место

время публикации: 05 августа 2024 г., 23:54 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 23:54
Баскетбол. Юниорский чемпионат Европы. Израильтяне заняли четвертое место
AP Photo/Frank Franklin II)

В Тампере, Финляндия, завершился юниорский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 18 лет).

Впервые чемпионом стала сборная Германии, победившая в финале сербов 93:83.

В матче за третье место израильтяне проиграли словенцам 70:84.

Самым ценным игроком турнира признан израильтянин Бен Сараф.

Право выступить на юниорском чемпионате мира, который в 2025 году состоится в Швейцарии, завоевали сборные Германии, Сербии, Словении, Израиля и Франции.

Вылетели из элитного дивизиона сборные Хорватии, Финляндии и Дании.

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