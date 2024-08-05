Баскетбол. Юниорский чемпионат Европы. Израильтяне заняли четвертое место
время публикации: 05 августа 2024 г., 23:54 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 23:54
В Тампере, Финляндия, завершился юниорский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 18 лет).
Впервые чемпионом стала сборная Германии, победившая в финале сербов 93:83.
В матче за третье место израильтяне проиграли словенцам 70:84.
Самым ценным игроком турнира признан израильтянин Бен Сараф.
Право выступить на юниорском чемпионате мира, который в 2025 году состоится в Швейцарии, завоевали сборные Германии, Сербии, Словении, Израиля и Франции.
Вылетели из элитного дивизиона сборные Хорватии, Финляндии и Дании.
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