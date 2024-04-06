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Волейбол. Отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Израильтяне обыграли итальянцев

время публикации: 06 апреля 2024 г., 21:47 | последнее обновление: 06 апреля 2024 г., 21:47
Волейбол. Отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Израильтяне обыграли итальянцев
AP Photo/Eduardo Verdugo

В матче второго тура второго отборочного этапа молодежного чемпионата Европы по волейболу (игроки до 20 лет) израильтяне победили итальянцев 3:2.

Счет по партиям 25:17, 22:25, 25:20, 24:26, 15:13.

Сборная Израиля одержала две победы и лидирует в группе, в которой также играют сборные Норвегии и Черногории.

Победители групп выходят в финальную часть чемпионата Европы. Также выйдут три лучшие команды, занявшие вторые места.

Финальная часть турнира пройдет в конце августа - начале сентября в Сербии и Греции.

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