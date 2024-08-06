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Олимпиада. Борьба. Чемпионкой стала американка, дочь израильтян

время публикации: 06 августа 2024 г., 23:15 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 23:19
Олимпиада. Борьба. Чемпионкой стала американка, дочь израильтян
AP Photo/Eugene Hoshiko

Чемпионкой Парижской олимпиады в весовой категории до 68 кг (женская борьба) стала американка Амит Элор.

В финале она победила киргизку Меерим Жуманазарову.

Амит Элор - дочь израильтян, эмигрировавших в США. Она - двукратная чемпионка мира. победительница Панамериканского чемпионата 2023 года, двукратная победительница молодежных чемпионатов мира, трехкратная победительница юниорских чемпионатов мира.

Бронзовые медали завоевали турчанка Бусе Кавузоглу Тусун и японка Нонока Озаки.

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