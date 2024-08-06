Олимпиада. Борьба. Чемпионкой стала американка, дочь израильтян

Чемпионкой Парижской олимпиады в весовой категории до 68 кг (женская борьба) стала американка Амит Элор.

В финале она победила киргизку Меерим Жуманазарову.

Амит Элор - дочь израильтян, эмигрировавших в США. Она - двукратная чемпионка мира. победительница Панамериканского чемпионата 2023 года, двукратная победительница молодежных чемпионатов мира, трехкратная победительница юниорских чемпионатов мира.

Бронзовые медали завоевали турчанка Бусе Кавузоглу Тусун и японка Нонока Озаки.