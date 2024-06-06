Баскетбол. Полуфинал чемпионата Израиля. "Маккаби" победил "Апоэль"
время публикации: 06 июня 2024 г., 06:19 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 06:19
В первом матче полуфинальной серии чемпионата Израиля по баскетболу тель-авивский "Маккаби" победил столичный "Апоэль" 89:82.
"Красные" выиграли первую четверть, первую половину матча, и вели в счете после трех четвертей.
После 10 минут 26:19, 20 - 48:44, 30 - 66:64.
Самый результативный игрок матча - защитник "Апоэля" Хадин Кэррингтон, набравший 24 очка.
Лучший в составе победителей - Бонзи Коулсон (16 + 9 подборов).
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