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Баскетбол. Полуфинал чемпионата Израиля. "Маккаби" победил "Апоэль"

время публикации: 06 июня 2024 г., 06:19 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 06:19
Баскетбол. Полуфинал чемпионата Израиля. "Маккаби" победил "Апоэль"
AP Photo/Darko Vojinovic

В первом матче полуфинальной серии чемпионата Израиля по баскетболу тель-авивский "Маккаби" победил столичный "Апоэль" 89:82.

"Красные" выиграли первую четверть, первую половину матча, и вели в счете после трех четвертей.

После 10 минут 26:19, 20 - 48:44, 30 - 66:64.

Самый результативный игрок матча - защитник "Апоэля" Хадин Кэррингтон, набравший 24 очка.

Лучший в составе победителей - Бонзи Коулсон (16 + 9 подборов).

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