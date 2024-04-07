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Кадетский и юниорский чемпионаты Европы по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали 13 медалей

время публикации: 07 апреля 2024 г., 18:03 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 18:03
Кадетский и юниорский чемпионаты Европы по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали 13 медалей
АP Photo/Peter Dejong

В Румынии завершились кадетский (спортсмены до 16 лет) и юниорский (спортсмены до 18 лет) чемпионаты Европы по джиу-джитсу.

Израильтянка Лиа Шалев завоевала бронзовую медаль (до 16 лет, весовая категория до 57 кг).

Лион Йосеф Коэн и Эден Исраэль Гамлиэль завоевали бронзовые медали кадетского первенства в весовой категории до 48 кг.

Эрез Малька завоевал бронзовую медаль кадетского первенства в весовой категории до 52 кг.

Авив Исраэль Хания завоевал бронзовую медаль кадетского первенства в весовой категории до 69 кг.

Авигайль Мацко завоевала бронзовую медаль юниорского первенства в весовой категории до 70 кг.

Итамар Раби Каши стал чемпионом юниорского первенства в весовой категории до 52 кг.

В Весовой категории до 56 кг юниорского первенства израильтяне завоевали золотую и серебряную медали. Чемпионом стал Айман Хаоаби, вице-чемпионом - Бен Маор.

Гай Бурштейн стал чемпионом юниорского первенства в весовой категории до 62 кг.

Илай Арье Пельц стал бронзовым призером юниорского первенства в весовой категории до 69 кг.

Томми Боарон завоевал серебряную медаль юниорского первенства в весовой категории до 77 кг.

Данные взяты с официального сайта турнира.

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