Впервые в истории. Израильский велогонщик установил олимпийский рекорд
время публикации: 07 августа 2024 г., 14:48 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 14:56
Впервые в истории израильский велогонщик побил олимпийский рекорд. Михаил Яковлев в квалификации мужского спринта установил олимпийский рекорд – 9.152 секунды.
Он побил рекорд голландца Джеффри Хоогланда (9.215), установленный в Токио.
Израильтянин недолго пробыл олимпийским рекордсменом.
Вскоре голландец Гарри Лаврейзен побил мировой рекорд – 9.088.
Михаил Яковлев вышел в финал с третьего места.
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