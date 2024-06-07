Чемпионат Европы по легкой атлетике. Израильтянка Анна Миненко снялась с турнира
время публикации: 07 июня 2024 г., 14:04 | последнее обновление: 07 июня 2024 г., 14:04
Сегодня в Риме начался чемпионат Европы по легкой атлетике. Израильтянка Анна Миненко (тройной прыжок) снялась с турнира.
Первые две попытки нашей спортсменки не были засчитаны. После этого она снялась с соревнований, сообщает "Исраэль а-Йом".
Анна Миненко - серебряный призер чемпионата мира 2015 года, серебряный призер чемпионата Европы 2016 года, бронзовый - 2022.
Лучший результат в квалификации показала болгарка Александра Начева - 14 метров 29 сантиметров.
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