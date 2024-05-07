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Победителем чемпионата мира по снукеру стал англичанин Кайрен Уилсон

время публикации: 07 мая 2024 г., 00:04 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 00:05
Победителем чемпионата мира по снукеру стал англичанин Кайрен Уилсон
AP Photo/Aijaz Rahi

В Театре Крусибл (Шеффилд, Англия) завершился финальный матч чемпионата мира по снукеру 2024 года. Со счетом 17:14 32-летний англичанин Кайрен Уилсон одержал победу над 30-летним валлийцем Джеком Джонсом.

Кайрен Уилсон лидировал с начала финального матча. Джеку Джонсу удалось существенно сократить отрыв. Однако в итоге Уилсон победил.

Уилсон второй раз играл в финале чемпионата мира. В первый раз он дошел до финала в 2020 году, уступив тогда Ронни О'Салливану. Джонс играл в финале ЧМ впервые в карьере.

На пути к финалу Кайрен Уилсон (12-й номер рейтинга) одержал победы над Домиником Дейлом (Уэльс), Джо О'Коннором (Англия), Джоном Хиггинсом (Шотландия), Дэвида Гилберта (Англия).

44-й номер рейтинга Джек Джонс одолел Аньду Чжана (Китай), Цзяхуэя Сы (Китай), Джадда Трампа (Англия), Стюарта Бингэма (Англия), победившего в четвертьфинале семикратного чемпиона мира Ронни О'Салливана (Англия).

Отметим, что чемпион мира 2023 года бельгиец Люка Бресель на этот раз выбыл из борьбы на начальном этапе чемпионата, уступив англичанину Дэвиду Гилберту.

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