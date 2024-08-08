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Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки победили сборную Турции и вышли в четвертьфинал

время публикации: 08 августа 2024 г., 09:58 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 09:58
Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки победили сборную Турции и вышли в четвертьфинал
AP Photo/Mark J. Terrill

Юниорская сборная Израиля вышла в четвертьфинал женского чемпионата Европы по баскетболу (игроки до 18 лет), который проходит в Португалии.

В матче 1/8 финала израильтянки победили сборную Турции 80:71.

Израильтянки очень мощно провели первую половину встречи. После 10 минут 30:19, 20 - 50:35, 30 - 64:52.

Самый результативный игрок матча Галь Равив (23 + 11 подборов + 6 передач).

В четвертьфинале израильтянки сыграют со сборной Португалии.

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