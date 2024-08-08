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Олимпиада. Футбол. Марокканцы разгромили сборную Египта и завоевали бронзовые медали

время публикации: 08 августа 2024 г., 19:59 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 20:05
Олимпиада. Футбол. Марокканцы разгромили сборную Египта и завоевали бронзовые медали
AP Photo/Jeremias Gonzalez

Бронзовым призером футбольного мужского турнира Парижской олимпиады стала сборная Марокко.

В матче за третье место марокканцы разгромили сборную Египта 6:0.

Два гола забил лучший бомбардир команды на олимпийском турнире Суфьян Рахими (Эль Айн).

По разу отличились Ашраф Хакими (ПСЖ), Акрам Аль Накаш (Унион Туарга, Рабат), Биляль Эль Хуннусс (Генк) и Абдесамад Эззалзули (Бетис, Севилья).

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