Картинг. Израильтяне завоевали две медали на гонке в Словакии. Победу посвятили заложнице

В Словакии состоялся этап чемпионата Karting CEЕ. Израильские гонщики выступили удачно.

Гай Альбаг, брат захваченной террористами ХАМАСа Лири Альбаг, стал победителем.

Ям Пинто финишировал третьим.

Оба гонщика поднялись на пьедестал, держа портреты Лири Альбаг и посвятили победу ей.