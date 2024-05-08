Чемпионат Европы по сквошу. Сборная Израиля вышла в элитный дивизион
время публикации: 08 мая 2024 г., 09:44 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 09:52
В Швейцарии завершился чемпионат Европы по сквошу в дивизионе 2. Сборная Израиля заняла третье место и завоевала право выступить в элитном дивизионе.
В матчах группового этапа сборная Израиля победила команды Австрии 4:0 и Швеции 3:1.
В четвертьфинале израильтяне победили голландцев 3:1.
В полуфинале сборная Израиля уступила будущим победителям дивизиона шотландцам 0:3.
В матче за третье место наша команда победила бельгийцев 2:0.
В финале шотландцы победили венгров 3:0.
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