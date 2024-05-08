Чемпионат Европы по сквошу. Сборная Израиля вышла в элитный дивизион

В Швейцарии завершился чемпионат Европы по сквошу в дивизионе 2. Сборная Израиля заняла третье место и завоевала право выступить в элитном дивизионе.

В матчах группового этапа сборная Израиля победила команды Австрии 4:0 и Швеции 3:1.

В четвертьфинале израильтяне победили голландцев 3:1.

В полуфинале сборная Израиля уступила будущим победителям дивизиона шотландцам 0:3.

В матче за третье место наша команда победила бельгийцев 2:0.

В финале шотландцы победили венгров 3:0.