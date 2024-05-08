x
08 мая 2024
|
последняя новость: 11:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 мая 2024
|
08 мая 2024
|
последняя новость: 11:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Европы по сквошу. Сборная Израиля вышла в элитный дивизион

время публикации: 08 мая 2024 г., 09:44 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 09:52
Чемпионат Европы по сквошу. Сборная Израиля вышла в элитный дивизион
AP Photo/Aijaz Rahi

В Швейцарии завершился чемпионат Европы по сквошу в дивизионе 2. Сборная Израиля заняла третье место и завоевала право выступить в элитном дивизионе.

В матчах группового этапа сборная Израиля победила команды Австрии 4:0 и Швеции 3:1.

В четвертьфинале израильтяне победили голландцев 3:1.

В полуфинале сборная Израиля уступила будущим победителям дивизиона шотландцам 0:3.

В матче за третье место наша команда победила бельгийцев 2:0.

В финале шотландцы победили венгров 3:0.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 ноября 2023

Новак Джокович стал победителем Итогового турнира АТР и установил рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 ноября 2023

Сквош. Израильтянин Даниэль Полищук стал победителем турнира во Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2015

Оргкомитет Олимпиады в Токио рекомендовал пять новых видов спорта, включая каратэ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 июля 2009

Сквош: золотые медали Маккабиады завоевали израильские юниоры