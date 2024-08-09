Олимпиада. Медальный зачет. Лидируют американцы. Израильтяне на 30-м месте
время публикации: 09 августа 2024 г., 01:05 | последнее обновление: 09 августа 2024 г., 01:05
В медальном зачете Парижской олимпиады лидирует сборная США, завоевавшая 30 золотых, 38 серебряных и 35 бронзовых медалей.
На втором месте китайцы (29 + 25 + 19), на третьем - австралийцы (18 + 14 + 13).
Украинцы на 15-м месте (3 + 3 + 4).
Израильтяне занимают 30-е место (1 + 4 + 1).
Всего медали завоевали представители 85 сборных.
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