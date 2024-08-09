Олимпиада. Футбол. В финале испанцы победили французов в дополнительное время
время публикации: 09 августа 2024 г., 21:56 | последнее обновление: 09 августа 2024 г., 21:56
Чемпионом Парижской олимпиады по футболу стала мужская сборная Испании, победившая в дополнительное время французов 5:3.
Милло открыл счет на 11-й минуте 1:0.
С 18-й по 28-ю минуты испанцы забили три гола 1:3.
На 79-й минуте хозяева счет сократили 2:3. на третьей минуте компенсированного времени Матета реализовал пенальти 3:3.
В дополнительное время два гола забил Серхио Камельо (Райо Вальекано).
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