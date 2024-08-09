Олимпиада. Футбол. В финале испанцы победили французов в дополнительное время

Чемпионом Парижской олимпиады по футболу стала мужская сборная Испании, победившая в дополнительное время французов 5:3.

Милло открыл счет на 11-й минуте 1:0.

С 18-й по 28-ю минуты испанцы забили три гола 1:3.

На 79-й минуте хозяева счет сократили 2:3. на третьей минуте компенсированного времени Матета реализовал пенальти 3:3.

В дополнительное время два гола забил Серхио Камельо (Райо Вальекано).