Тхэквондо. Израильтянин Асаф Ясур стал чемпионом Европы
время публикации: 09 мая 2024 г., 18:14 | последнее обновление: 09 мая 2024 г., 18:14
Израильский паралимпиец Асаф Ясур стал чемпионом Европы по тхэквондо. Чемпионат проходит в Белграде.
Асаф Ясур выступаеет в весовой категории до 58 кг.
В четвертьфинале он победил турка Юсуфа Йерина 30:5, в полуфинале - испанца Джоэля Мартина 28:4.
В финале израильский боец победил турка Али Озджана 37:20.
Асаф Ясур впервые стал чемпионом Европы. Он - двукратный чемпион мира.
Он родился и вырос на Голанских высотах. В возрасте 13 лет потерял обе руки в результате несчастного случая (перенес удар током от высоковольтного кабеля). Восстановившись после тяжелых операций, начал заниматься спортом.
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