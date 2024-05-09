Тхэквондо. Израильтянин Асаф Ясур стал чемпионом Европы

Израильский паралимпиец Асаф Ясур стал чемпионом Европы по тхэквондо. Чемпионат проходит в Белграде.

Асаф Ясур выступаеет в весовой категории до 58 кг.

В четвертьфинале он победил турка Юсуфа Йерина 30:5, в полуфинале - испанца Джоэля Мартина 28:4.

В финале израильский боец победил турка Али Озджана 37:20.

Асаф Ясур впервые стал чемпионом Европы. Он - двукратный чемпион мира.

Он родился и вырос на Голанских высотах. В возрасте 13 лет потерял обе руки в результате несчастного случая (перенес удар током от высоковольтного кабеля). Восстановившись после тяжелых операций, начал заниматься спортом.