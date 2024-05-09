Защитник хайфского "Маккаби", получивший травму головы, объявил о завершении карьеры

30-летний защитник хайфского "Маккаби" Сан Менахем объявил о завершении карьеры, сообщает Ynet.

Он получил травму головы в январе 2023 года и с тех пор не играл.

Футболист сказал, что надеялся: удастся вернуться на поле, но продолжение карьеры опасно для жизни.

Сан Менахем выступал за "Апоэль" (Рамат а-Шарон) и "Маккаби" (Хайфа).

В составе "зеленых" он трехкратный чемпион Израиля, двукратный обладатель Кубка Израиля, обладатель Кубка Израиля 2016 года.

В 2019-22 годах Сан Менахем был игроком национальной сборной Израиля.