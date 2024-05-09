Защитник хайфского "Маккаби", получивший травму головы, объявил о завершении карьеры
время публикации: 09 мая 2024 г., 15:44 | последнее обновление: 09 мая 2024 г., 15:44
30-летний защитник хайфского "Маккаби" Сан Менахем объявил о завершении карьеры, сообщает Ynet.
Он получил травму головы в январе 2023 года и с тех пор не играл.
Футболист сказал, что надеялся: удастся вернуться на поле, но продолжение карьеры опасно для жизни.
Сан Менахем выступал за "Апоэль" (Рамат а-Шарон) и "Маккаби" (Хайфа).
В составе "зеленых" он трехкратный чемпион Израиля, двукратный обладатель Кубка Израиля, обладатель Кубка Израиля 2016 года.
В 2019-22 годах Сан Менахем был игроком национальной сборной Израиля.
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