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Защитник хайфского "Маккаби", получивший травму головы, объявил о завершении карьеры

время публикации: 09 мая 2024 г., 15:44 | последнее обновление: 09 мая 2024 г., 15:44
Защитник хайфского "Маккаби", получивший травму головы, объявил о завершении карьеры
AP Photo/Ariel Schalit

30-летний защитник хайфского "Маккаби" Сан Менахем объявил о завершении карьеры, сообщает Ynet.

Он получил травму головы в январе 2023 года и с тех пор не играл.

Футболист сказал, что надеялся: удастся вернуться на поле, но продолжение карьеры опасно для жизни.

Сан Менахем выступал за "Апоэль" (Рамат а-Шарон) и "Маккаби" (Хайфа).

В составе "зеленых" он трехкратный чемпион Израиля, двукратный обладатель Кубка Израиля, обладатель Кубка Израиля 2016 года.

В 2019-22 годах Сан Менахем был игроком национальной сборной Израиля.

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