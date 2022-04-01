На нефтебазе в российском Белгороде, около границы с Украиной, возник пожар. Власти РФ: это последствия удара украинских вертолетов
Рано утром в пятницу, 1 апреля, возник сильный пожар на нефтебазе в Белгороде (РФ, недалеко от границы с Украиной). В пресс-службе МЧС РФ заявляют, что горят резервуары с топливом, спасатели пытаются не допустить распространения огня на соседние резервуары.
Есть пострадавшие, проводится эвакуация населения, передает РИА Новости.
Власти РФ заявили, что пожар на нефтебазе в Белгороде возник после того, как два вертолета украинских ВВС нанесли по ней ракетный удар.
Опубликована видеозапись с камеры наблюдения, судя по которой можно предположить, что перед возникновением пожара по нефтебазе были выпущены две ракеты.
На странице "Белгород – это интересно" в соцсети ВКонтакте опубликована видеозапись, на которой показаны не только пуски ракет, но и вертолеты.
Руководство Украины пока не комментирует сообщения о причастности ВСУ к этому инциденту.
Напомним, что несколько дней назад около Белгорода произошли взрывы на территории военного склада ракетно-артиллерийского вооружения.
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