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NEWSru.co.il :: В мире1 апреля 2022 г., 10:22

"Энергоатом": российские военные покинули Чернобыльскую АЭС, забрав пленных и награбленное

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"Энергоатом": российские военные покинули Чернобыльскую АЭС, забрав пленных и награбленное

Украинская НАЭК "Энергоатом" сообщает, что российские военные покинули территорию Чернобыльской АЭС и увезли украинских нацгвардейцев, захваченных в плен еще в первый день войны, 24 февраля.

Работники Чернобыльской АЭС сообщают, что станция фактически была разграблена российскими военными, которые забирали всё ценное, что могли найти.

ЧАЭС была захвачена с первого дня войны 24 февраля, только в 20-х числах марта оккупанты позволили произвести ротацию персонала, который находился там около 600 часов без смены и нормальных условий для работы, отмечает агентство "Интерфакс-Украина".


По мнению украинских властей, многие российские военные, действовавшие в районе ЧАЭС, могли получить смертельно опасные дозы облучения, так как не соблюдали правил безопасности и строили фортификационные сооружения в Рыжем лесу (наиболее загрязненном во всей Зоне отчуждения).

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