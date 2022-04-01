"Техническая проблема": из-за ошибки в алгоритме в течение нескольких лет Facebook продвигал "неподобающий контент"

Издание Verge со ссылкой на внутренние корпоративные документы компании Meta сообщает, что в течение нескольких лет из-за сбоя в ранжировании новостей в социальной сети Facebook продвигались, а не подавлялись публикации с дезинформацией, изображениями обнаженного тела и насилием.

В частности, речь шла о публикациях, содержащих дезинформацию, распространяемую российскими государственными СМИ.

В публикации сказано, что впервые на эту проблему обратили внимание в октябре 2021 года. Тогда выяснилось, что система ранжирования стимулировала распространение "неподобающего контента", увеличив количество его просмотров на 30% по всему миру.

Судя по опубликованным данным, исправить эту ошибку удалось только 11 марта 2022 года, уже после того, как Facebook и Instagram были заблокированы в России.

Представитель компании Meta заявил изданию Verge, что речь идет о технической проблеме, которая впервые возникла в 2019 году, но не оказывала заметного влияния до октября 2021 года. Причиной названа ошибка в программном коде.