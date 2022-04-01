Иерусалим:
20 - 26°
Тель-Авив:
14 - 24°
Эйлат:
19 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире1 апреля 2022 г., 06:22

"Техническая проблема": из-за ошибки в алгоритме в течение нескольких лет Facebook продвигал "неподобающий контент"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Техническая проблема": из-за ошибки в алгоритме в течение нескольких лет Facebook продвигал "неподобающий контент"

Издание Verge со ссылкой на внутренние корпоративные документы компании Meta сообщает, что в течение нескольких лет из-за сбоя в ранжировании новостей в социальной сети Facebook продвигались, а не подавлялись публикации с дезинформацией, изображениями обнаженного тела и насилием.

В частности, речь шла о публикациях, содержащих дезинформацию, распространяемую российскими государственными СМИ.


В публикации сказано, что впервые на эту проблему обратили внимание в октябре 2021 года. Тогда выяснилось, что система ранжирования стимулировала распространение "неподобающего контента", увеличив количество его просмотров на 30% по всему миру.

Судя по опубликованным данным, исправить эту ошибку удалось только 11 марта 2022 года, уже после того, как Facebook и Instagram были заблокированы в России.

Представитель компании Meta заявил изданию Verge, что речь идет о технической проблеме, которая впервые возникла в 2019 году, но не оказывала заметного влияния до октября 2021 года. Причиной названа ошибка в программном коде.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:43 Литва заявила, что первой в ЕС отказалась от российского газа
18:56 СК РФ возбудил уголовное дело об обстреле нефтебазы в Белгороде по статье "теракт"
18:32 Украинские власти: российские военные обстреляли районную больницу Балаклеи
17:24 Турция готова помочь в эвакуации морем жителей Мариуполя
16:49 Российские военные разогнали митинг протеста "против российской оккупации" в Энергодаре
16:05 В Генштабе ВСУ назвали число российских военных, находящихся на территории Украины
15:06 Украинские СМИ: россияне взяли в заложницы одну из женщин, находившихся в роддоме Мариуполя
13:42 В зоне боевых действий под Киевом найден погибшим украинский фотограф Макс Левин
12:39 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 38-й день войны
11:55 Минобороны РФ сообщило о поражении 67 "военных объектов"
Загрузка...