Поступают сообщения о новых обстрелах Харькова

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщает, что армия РФ продолжает наносить удары по Харькову, используя артиллерию, танковые оружия и минометы. Только за последние сутки, по его словам, было зафиксировано 46 таких ударов.

Синегубов заявляет, что обстрелам подверглись районы Салтовка, Пятихатки, Алексеевка, Харьковский тракторный завод, Холодная Гора, Кулиничи, Большая Даниловка, Дергачи.

"Также зафиксировано около 170 обстрелов противником из реактивных систем залпового огня типа "Град" и один ракетный удар в центральную часть города (Харькова)", – говорится в сообщении, цитируемом агентством "Интерфакс-Украина".

При этом активность вражеской авиации по Харькову не наблюдалась, но есть определенная активность беспилотных летательных аппаратов противника, совершавших полеты в разведывательных целях, сообщает Синегубов.

Из Изюмского района Харьковской области начали эвакуировать жителей, чтобы предотвратить возможные последствия из-за активных боевых действий.