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NEWSru.co.il :: В мире1 апреля 2022 г., 12:00

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 37-й день войны

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Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 37-й день войны

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 1 апреля опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля).

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:
Личный состав (безвозвратные потери) – около 17700
самолеты – 143
вертолеты – 131
танки – 625
бронетранспортеры/бронемашины – 1751
артиллерийские системы – 316
системы ПВО – 54
реактивные системы залпового огня – 96
оперативно-тактические ракетные комплексы – 4
автомобильная техника – 1220
бензовозы – 76
БПЛА оперативно-тактического уровня – 85
катера/корабли – 7
спецтехника – 24

Минобороны РФ 25 марта (второй раз с начала войны 24.02.2022) опубликовало свою версию данных о потерях, сообщив, что в ходе "специальной операции" на территории Украины погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения. По оценкам международных экспертов, это были данные двух-трехнедельной давности.


12 марта, во время пресс-конференции для иностранных журналистов, президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал число погибших украинских военных: 1300 человек (после этого сведения о потерях украинской стороной не публиковались). По данным ООН, с 24 февраля погибли более 1000 мирных жителей Украины. Украинские власти заявляют, что погибли тысячи мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, не менее 5000).

Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск. Но международные наблюдатели говорят о том, что сведения о многотысячных потерях личного состава армии РФ в Украине, по всей видимости, верны. При этом западные эксперты подвергают сомнению точность данных о потерях российской армии, представляемые ВСУ Украины.

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