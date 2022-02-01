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NEWSru.co.il :: В мире1 февраля 2022 г., 13:31

Глава путчистов подполковник Дамиба стал новым президентом Буркина-Фасо

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Мужчина держит портрет главы путчистов подполковника Дамиба

Военные, совершившие 24 января переворот в Буркина-Фасо, объявили о назначении главы путчистов подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы временным президентом страны. Также объявлено о возобновлении действия конституции.

Основной закон гарантирует независимость судебной системы, презумпцию невиновности, свободу слова и передвижений.

Напомним, что международное сообщество призвало вернуть власть в стране в руки гражданского руководства. Африканский союз исключил Буркина-Фасо из своего состава.


Новоиспеченному президенту 41 год, он получил степень магистра криминалистики и закончил военную академию во Франции. Проходил службу в полку охраны президента, а накануне переворота командовал пехотным подразделением.

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