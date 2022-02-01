Актриса Вупи Голдберг заявила, что "Холокост - это не про расизм"

В эфире телепередачи "The View" американская актриса Вупи Голдберг заявила, что причиной Холокоста был не расизм, а "бесчеловечность человека в отношении другого человека".

Это заявление актриса сделала во время обсуждения решения совета директор школ в штате Теннесси изъять из учебной программы графический роман о Холокосте "Маус: рассказ выжившего". Остальные участники круглого стола выступали против этого решения, однако Голдберг его поддержала.

"Евреи и нацисты - две группы белых людей", - объяснила актриса.

Когда соведущие программы отметили, что нацисты считали евреев другой, низшей расой, Голдберг продолжила утверждать, что нельзя говорить о Холокосте в рамках расового конфликта.

После скандала, вызванного этими высказываниями, актриса принесла свои извинения.