В Иране двое мужчин казнены за гомосексуальную связь
Правозащитная организация Human Rights Activists сообщила, что в тюрьме иранского города Мераге были повешены двое мужчин, признанных виновными в гомосексуальной связи.
Согласно сообщению, казненные, Махардад Каримпур и Фарид Мухаммади, были осуждены шесть лет назад.
Это вторая за последние полгода смертная казнь за гомосексуальную связь в Мераге за последние полгода.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 09 февраля 2021
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