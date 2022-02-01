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NEWSru.co.il :: В мире1 февраля 2022 г., 18:22

В Иране двое мужчин казнены за гомосексуальную связь

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В Иране двое мужчин казнены за гомосексуальную связь

Правозащитная организация Human Rights Activists сообщила, что в тюрьме иранского города Мераге были повешены двое мужчин, признанных виновными в гомосексуальной связи.

Согласно сообщению, казненные, Махардад Каримпур и Фарид Мухаммади, были осуждены шесть лет назад.

Это вторая за последние полгода смертная казнь за гомосексуальную связь в Мераге за последние полгода.


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