Отчет Грей о вечеринках на Даунинг-стрит в карантин: оппозиция требует отставки Джонсона

Глава Лейбористской партии Кир Стармер подверг резкой критике премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который, согласно выводам подготовленного Сью Грей отчета, участвовал в вечеринках во время действия карантинных мер.

"Премьер-министр нарушал установленные правила, премьер-министр лгал об этом, ему пора уйти", - заявил глава оппозиции, отметив, что Джонсон будет заботиться только о том, как спасти свою шкуру, и не сможет в полную силу заниматься государственными делами.

Высокопоставленная представительница государственной службы Сью Грей установила, что во время карантина Джонсон участвовал во множестве вечеринок, нарушая установленные собственным правительством указания. Большинство из вечеринок проходило в его резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Действия главы правительства Грей квалифицирует как провал в области лидерства. По ее мнению, подобное поведение в разгар карантинных мер трудно оправдать. В то же время она избегает персональных рекомендаций и не сообщает подробностей вечеринок.

На заседании парламента Джонсон принес извинения за свои действия, но отказался уходить в отставку, как требует оппозиция. На данный момент его продолжает поддерживать большая часть руководства консерваторов, однако среди отставных политиков и среди партийных активистов вовсю раздаются голоса, что он не может оставаться на посту.