Британский премьер прибыл в Киев с визитом поддержки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В тот же день украинскую столицу посетили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Пресс-служба Джонсона сообщила, что речь идет о визите солидарности и поддержки. Как сообщаются, будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, а также российская угроза. Британия также обещала выделить Украине 88 миллионов долларов на поддержку стабильности власти и реформу энергетического сектора.

В то же время предполагается, что из-за болезни министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс создание польско-украинско-британского альянса будет отложено на более поздний срок.

Утром 1 февраля, выступая в Верховной раде, Зеленский заявил, что Украина не ощущала такой международной поддержки с 2014 года. Он также сообщил о создании нового формата сотрудничества с Великобританией и Польшей.

При этом глава государства подчеркнул, что граждане должны рассчитывать в первую очередь на собственные силы. Он подписал указ об увеличении численности вооруженных сил на 100000 человек в ближайшие три года и развертывании 20 новых бригад.