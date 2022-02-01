Роскомнадзор потребовал от изданий удалить материалы о расследованиях Фонда Навального

Как сообщает издание "Медуза", 1 февраля Роскомнадзор направил в редакцию требование об удалении материалов, подготовленных на основе расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией.

В общей сложности речь идет о 17 статьях, опубликованных в 2017-2021 годах. На выполнение требования "Медузе" были предоставлены сутки. Редакция сообщает, что была вынуждена выполнить требование.

В частности, были удалены статьи о "дворце Путина" под Геленджиком, а также об имуществе таких представителей российской правящей верхушки как премьер-министр Мишустин, его предшественник Дмитрий Медведев, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, советник президента Владимир Мединский.

Согласно публикации, с такими же требованиями столкнулись "Эхо Москвы", "Дождь", "Свободные новости", "Бумага", Znak.com, The Village.