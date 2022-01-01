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NEWSru.co.il :: В мире1 января 2022 г., 06:22

NASA предупреждает о приближении к Земле двух потенциально опасных астероидов

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NASA предупреждает о приближении к Земле двух потенциально опасных астероидов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении к Земле двух потенциально опасных астероидов.

Астероид 2013 YD48 диаметром более 100 метров пролетит мимо нашей планеты 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров. Астероид 1994 PC1 диаметром около 1000 метров 18 января приблизится к Земле на расстояние около 2 миллионов километров.

Эти астероиды не представляют непосредственной угрозы для нашей планеты, хотя и относятся к потенциально опасным, поскольку пересекают ее орбиту.


Напомним, что космический объект считается потенциально опасным, если он пересекает орбиту Земли на расстоянии менее 0,05 астрономической единицы (примерно 19,5 расстояний от Земли до Луны, 7,5 млн км), и его диаметр превышает 100-150 метров. Объекты таких размеров достаточно крупны, чтобы вызвать беспрецедентные разрушения на суше или огромное цунами в случае падения в океан.

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