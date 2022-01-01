В США сокращен на 100 лет приговор виновнику смертоносного ДТП

Губернатор американского штата Колорадо Джаред Полис сократил со 110 до 10 лет срок тюремного заключения, к которому был приговорен водитель, признанный виновным в гибели четырех человек. Решению предшествовала массовая общественная кампания.

В 2019 году выходец из Кубы Рохель Агилера-Медерос не справился с управлением грузовиком, перевозившим лес, и врезался в стоящие в пробке машины. После столкновения начался пожар, в котором заживо сгорели люди.

Виновник аварии утверждал, что причиной ДТП стали неисправные тормоза, однако суд согласился с тем, что ему было известно о неисправности, и признал 26-летнего мужчину виновным по 27 статьям обвинения.

Судья Брюс Джонс заявил, что вынести столь суровый вердикт вынуждает его законодательство штата Колорадо, и он сам считает приговор чрезмерным. Петицию в поддержку смягчения приговора подписали 500000 человек, включая звезду реалити Ким Кардашьян. Профсоюз водителей пригрозил штату бойкотом.

Полис решил воспользоваться своим правом на помилование и смягчение приговора. Он направил осужденному письмо, в котором назвал его действия неумышленными, а приговор – слишком суровым и подрывающим веру в правосудие. Через пять лет Агилера-Медерос сможет подать на условно-досрочное освобождение.