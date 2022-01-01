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NEWSru.co.il :: В мире1 января 2022 г., 17:35

В возрасте 49 лет умерла режиссер и аниматор Галина Воропай

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В возрасте 49 лет умерла режиссер и аниматор Галина Воропай

Стало известно, что в ночь на 30 декабря в возрасте 49 лет умерла режиссер, сценарист и художник-аниматор Галина Воропай, участвовавшая в создании мультфильмов "Алеша Попович и Тугарин Змей", "Лунтик и его друзья", "Про Федота Стрельца Удалого Молодца", "Смешарики" и др.

Галина Воропай родилась 24 февраля 1972 года в Ленинграде. Окончила Ленинградское реставрационное училище, затем Педагогический университет имени Герцена. С 1995 по 2003 год занималась педагогической деятельностью. В 2002 году окончила курсы художника-аниматора на студии "Мельница" под руководством Константина Бронзита. С 2003 по 2016 год проработала на студии "Мельница" над различными анимационными проектами, такие как "Лунтик и его друзья", "Барбоскины", "Смешарики", "Малышарики", "Монсики", "Тима и Тома", "Иван Царевич и Серый Волк", "Три Богатыря. Ход Конём", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", "Алеша Попович и Тугарин Змей", "Про Федота Стрельца Удалого Молодца" и другими проектами.

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