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NEWSru.co.il :: В мире1 января 2022 г., 06:30

Давка во время религиозного праздника в Индии, погибли не менее 12 человек

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В штате штат Джамму и Кашмир, Индия

В ночь на субботу, 1 января, во время религиозного праздника около усыпальницы Вайшно Деви рядом с городом Катра (штат Джамму и Кашмир, Индия) после ссоры паломников произошла давка, жертвами которой стали не менее 12 человек. По меньшей мере 13 пострадавших доставлены в больницы, сообщают индийские СМИ.

Начато расследование обстоятельств трагедии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что семьи погибших получат в качестве компенсации по 200 тысяч рупий (около 2,6 тысячи долларов США).


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