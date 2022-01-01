Давка во время религиозного праздника в Индии, погибли не менее 12 человек

В ночь на субботу, 1 января, во время религиозного праздника около усыпальницы Вайшно Деви рядом с городом Катра (штат Джамму и Кашмир, Индия) после ссоры паломников произошла давка, жертвами которой стали не менее 12 человек. По меньшей мере 13 пострадавших доставлены в больницы, сообщают индийские СМИ.

Начато расследование обстоятельств трагедии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что семьи погибших получат в качестве компенсации по 200 тысяч рупий (около 2,6 тысячи долларов США).