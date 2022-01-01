В ночь на 1 января новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс принес присягу на Таймс-сквер, произнеся традиционные слова клятвы: "Я торжественно клянусь, что буду соблюдать конституцию США, конституцию штата Нью-Йорк и устав города Нью-Йорк и буду ответственно исполнять обязанности мэра города Нью-Йорк. Да поможет мне Господь".

Демократ Эрик Адамс стал 110-м мэром в истории Нью-Йорка. На выборах градоначальника за него проголосовали более 66% избирателей. Его конкурент, республиканец Кертис Слайва, набрал лишь 28% голосов.

Адамс стал вторым темнокожим мэром в истории крупнейшего города США – первым был Дэвид Динкинс, руководивший городом в 1990-1993 годах. На посту мэра он сменил другого демократа, Билла де Блазио.

Новый мэр – отставной капитан полиции, избранный после отставки в конгресс штата. Свою предвыборную кампанию он строил на вопросах безопасности горожан, заявляя, что процветание без нее невозможно. Это привлекло к нему и либералов из зажиточных районов, и тех, кто живет в менее процветающей части города. Поддержала его и еврейская община. Он заявлял, что находится в уникальной позиции, поскольку осознает и необходимость усилить полицию, чтобы восстановить правопорядок, пошатнувшийся во время пандемии, и важность борьбы с превышениями полицейскими своих полномочий, страдают о которого в первую очередь темнокожие.