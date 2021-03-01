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NEWSru.co.il :: В мире1 марта 2021 г., 15:13

Экс-президент Франции Николя Саркози приговорен к реальному тюремному сроку

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Экс-президент Франции Николя Саркози приговорен к реальному тюремному сроку

В понедельник, 1 марта, суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в попытке подкупа судьи, коррупции и "торговле влиянием" и приговорил его к трем годам тюрьмы, из них два года – условно. Таким образом, Саркози стал первым экс-президентом Франции, осужденным на реальный тюремный срок.

Проходившие по делу двое других обвиняемых – бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер – признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки.

Карла Бруни, супруга Николя Саркози, после вынесения приговора опубликовала на своей странице в Instagram совместный с мужем снимок и написала: "Борьба продолжится, истина будет установлена".


Прокуратура требовала четырех лет тюрьмы для Саркози.

Речь идет о деле, в рамках которого разбирались события 2014 года, когда Николя Саркози уже ушел с президентского поста и работал юристом. Французские СМИ писали, что он заключил контракт с российской страховой компанией "РЕСО-Гарантия", а через год получил из России полмиллиона евро на свой счет. Расследование началось в 2020 году, после того как власти Франции получили информацию от финансовой разведки Tracfin. Саркози все обвинения в свой адрес отвергает.

Отметим, что это не единственное дело, по которому проходит Николя Саркози.

По материалам AFP, BFM, РИА Новости

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