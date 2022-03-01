Российские военные атаковали телевышку в Киеве, около "Бабьего Яра"

Вечером 1 марта российские военные нанесли удар по телевышке в Киеве, в районе метро "Дорогожичи". Агентство УНIАН сообщает, что в результате российского удара по телебашне в Киеве погибли несколько мирных жителей. Опубликованы снимки, на которых видны тела погибших. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Киева сообщает о пяти погибших и пяти раненых.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киевскую телебашню попали две ракеты. "Повреждена трансформаторная подстанция, которая питает электроэнергией телебашню, а также аппаратная на самой телебашне", – заявил он.

Отметим, что телевышка находится в непосредственной близости к мемориальному комплексу "Бабий Яр".

Редакция NEWSru.co.il связалась с официальным представителем мемориального комплекса в Бабьем Яру. Он сообщил, что место происшествия оцеплено. По их данным, основной территории мемориального комплекса ущерб причинен не был, но точных сведений пока нет.

Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Twitter по-английски: "Миру. Какой смысл говорить "больше никогда" на протяжении 80 лет, если мир молчит, когда бомба падает на место Бабьего Яра? Не менее пяти убитых. История повторяется..."

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в свою очередь написал в Twitter: "Больше никогда? Только что Россия нанесла мощный ракетный удар по Мемориальному центру Бабий Яр и телебашне. Погибли мирные жители. Россия расстреливает память жертв Холокоста, пытается лишить нас голоса, уничтожает украинцев. Мир, не молчи!"

Украинский концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения заявил, что взрывы у телебашни в Киеве действительно стали результатом российских ударов. "В результате обстрела пострадала аппаратная. Временно не будет доступна трансляция каналов. Концерн РРТ принимает меры по возобновлению вещания в регионах", – говорится в сообщении. Концерн также отмечает, что никто из сотрудников не пострадал.

В ближайшее время обещают включить резервное вещание, передает агентство УНIАН.

Ранее министерство обороны Украины и Служба безопасности Украины предупреждали украинцев о запланированной информационно-психологической операции россиян, в рамках которой те будут глушить связь и сеять панику из-за якобы капитуляции действующей власти. Спецслужбы Украины призывают этому не верить.

Днем 1 марта министерство обороны РФ объявило, что вскоре будут нанесены удары по объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра информационных психологических операций в Киеве. Русская служба BBC News цитировала заявление минобороны РФ о том, что в последние дни (после вторжения российской армии в Украину 24 февраля) выросло количество информационных атак на российские государственные учреждения, а россиянам непрерывно звонят с угрозами. По данным минобороны РФ, для этих атак используются аппаратно-программные комплексы и средства связи в Киеве. В связи с этим ведомство решило нанести по ним удары высокоточным оружием. В заявлении минобороны РФ содержалась рекомендация гражданам, работающим в этих зданиях, и живущим рядом покинуть дома.