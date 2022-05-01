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NEWSru.co.il :: В мире1 мая 2022 г., 18:00

Зеленский сообщил о начале эвакуации гражданских лиц из "Азовстали"

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Зеленский сообщил о начале эвакуации гражданских лиц из "Азовстали"

Президент Украины Владимир Зеленский в своем "твиттере" сообщил о начале эвакуации гражданских лиц из "Азовстали". "Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье", - написал он, добавив, что вместе с представителями ООН ведется работа над остальных гражданских с территории завода.

Представитель ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу в интервью AP подтвердил, что процесс эвакуации начался. По его словам, эвакуация людей с "Азовстали" осуществляется совместно с Международным Красным Крестом в координации с украинскими и российскими официальными лицами.


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