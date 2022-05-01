Зеленский сообщил о начале эвакуации гражданских лиц из "Азовстали"

Президент Украины Владимир Зеленский в своем "твиттере" сообщил о начале эвакуации гражданских лиц из "Азовстали". "Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье", - написал он, добавив, что вместе с представителями ООН ведется работа над остальных гражданских с территории завода.

Представитель ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу в интервью AP подтвердил, что процесс эвакуации начался. По его словам, эвакуация людей с "Азовстали" осуществляется совместно с Международным Красным Крестом в координации с украинскими и российскими официальными лицами.