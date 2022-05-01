Иерусалим:
13 - 21°
Тель-Авив:
18 - 22°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире1 мая 2022 г., 15:12

Во Франции умерла "королева ночи" Режин, дочь польских евреев

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Во Франции умерла "королева ночи" Режин, дочь польских евреев

1 мая на 93-м году жизни во Франции скончалась певица и актриса Режин, которую считают изобретателем дискотек. Она была известна как "королева ночи": ей принадлежало более 20 ночных клубов по всему миру, их завсегдатаями были звезды шоу-бизнеса, политики, знаменитости.

Режина Зильберберг появилась на свет в 1929 году в бельгийском Антверпене в семье еврейских эмигрантов из Польши. Через три года, когда ее отец проиграл в карты семейную пекарню, Зильберберги перебрались в Париж. Во время Холокоста она смогла избежать депортации, но была вынуждена принять католичества.

Пережил Катастрофу и ее отец, который после войны открыл кафе. Режин не было и 20 лет, когда она взяла управление заведением на себя. А в 1956 году она открыла первую дискотеку, получившую название "У Режин". Постепенно ее империя развлечений распространилась от Нью-Йорка до Куала-Лумпура.


В 50-е годы она стала популярной певицей, для нее писали песни Шарль Азнавур и Серж Генсбур. Выступала в "Олимпии" и "Карнеги Холле", а последнее турне провела в возрасте 86 лет. Снималась в фильмах Клода Зиди и Мишеля Блана, участвовала в реалити-шоу.

"Я ничего не боюсь, даже смерти. Страх парализует, а не могу жить парализованной. Я выжившая, у меня физиологическая потребность действовать", - говорила она.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:37 Появились сообщения об очередном взрыве под Белгородом
15:35 В Курской области обрушился железнодорожный мост
15:12 Во Франции умерла "королева ночи" Режин, дочь польских евреев
13:48 Горсовет: сегодня возможна эвакуация мирных граждан из Мариуполя в Запорожье
13:20 Берлинский суд запретил проводить антиизраильскую демонстрацию
12:50 Под Сочи разбился директор курорта "Красная поляна"
12:41 СБУ: раскрыта группа, намеревавшаяся сбить пассажирский самолет, чтобы возложить вину на Украину
12:01 Российский самолет-разведчик вторгся в воздушное пространство Швеции
11:49 Минобороны РФ заявляет, что в Одессе было уничтожено оружие, поступившее в Украину из стран Запада
11:10 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 67-й день войны
Загрузка...