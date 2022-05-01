Во Франции умерла "королева ночи" Режин, дочь польских евреев

1 мая на 93-м году жизни во Франции скончалась певица и актриса Режин, которую считают изобретателем дискотек. Она была известна как "королева ночи": ей принадлежало более 20 ночных клубов по всему миру, их завсегдатаями были звезды шоу-бизнеса, политики, знаменитости.

Режина Зильберберг появилась на свет в 1929 году в бельгийском Антверпене в семье еврейских эмигрантов из Польши. Через три года, когда ее отец проиграл в карты семейную пекарню, Зильберберги перебрались в Париж. Во время Холокоста она смогла избежать депортации, но была вынуждена принять католичества.

Пережил Катастрофу и ее отец, который после войны открыл кафе. Режин не было и 20 лет, когда она взяла управление заведением на себя. А в 1956 году она открыла первую дискотеку, получившую название "У Режин". Постепенно ее империя развлечений распространилась от Нью-Йорка до Куала-Лумпура.

В 50-е годы она стала популярной певицей, для нее писали песни Шарль Азнавур и Серж Генсбур. Выступала в "Олимпии" и "Карнеги Холле", а последнее турне провела в возрасте 86 лет. Снималась в фильмах Клода Зиди и Мишеля Блана, участвовала в реалити-шоу.

"Я ничего не боюсь, даже смерти. Страх парализует, а не могу жить парализованной. Я выжившая, у меня физиологическая потребность действовать", - говорила она.