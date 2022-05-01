Губернатор Курской области: причиной обрушения железнодорожного моста стала диверсия

Губернатор Курской области в своем телеграм-канале сообщил, что причиной обрушения железнодорожного моста на железной дороге Суджа-Сосновый Бор стала диверсия.

"К сожалению, информация подтвердилась. Это была диверсия. Поэтому заведено уголовное дело. Следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться", - сказал он.

Обрушение моста на 67-м километре железной дороги Суджа - Сосновый Бор произошло в воскресенье, 1 мая, в 11 часов 20 минут. Пострадавших не было. Ветка использовалась для грузовых составов.

В Курской области, как и в других пограничных с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы. В последние недели в них произошло несколько загадочных взрывов на стратегических объектах.