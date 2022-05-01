СБУ: раскрыта группа, намеревавшаяся сбить пассажирский самолет, чтобы возложить вину на Украину

В воскресенье, 1 мая, служба безопасности Украины (СБУ) объявила о предотвращении теракта. Согласно утверждению спецслужб Украины, диверсионно-разведывательная группа, действовавшая в интересах РФ, планировала сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси, чтобы обвинить Украину.

Судя по заявлению СБУ, диверсанты планировали сбить пассажирский самолет из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger американского производства (такими ПЗРК вооружена украинская армия). Утверждается, что теракт готовили "два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник", а координировал их деятельность кадровый сотрудник главного управления генштаба вооруженных сил России Александр Тютерев (позывной "Морпех"), который, как утверждает СБУ, ранее участвовал в организации серии терактов в Одесской области, за что находится в розыске.

В заявлении СБУ сказано, что диверсанты пытались установить связь с представителями вооруженных сил Украины, передав для установления "доверительных" отношений достоверную информацию о позициях и перемещении подразделений так называемых "кадыровцев". В дальнейшем эта группа пыталась получить ПЗРК Stinger и доставить его за пределы Украины. Отмечается также, что "Морпех" дезинформировал и собственное руководство, докладывая о мнимых успехах курируемой им группы.