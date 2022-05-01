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NEWSru.co.il :: В мире1 мая 2022 г., 22:12

В Лондоне группа подростков избила двух 11-летних еврейских детей

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Еврейский отряд самообороны "Шомрим" в Лондоне сообщил, что в районе Стамфорд Хилл группа подростков избила двух 11-летних еврейских мальчиков.


В "Шомрим" уверены, что единственной причиной нападения на детей было то, что они являются представителями еврейской общины города.

Заявление подано в местную полицию. Начато расследование.

В лондонском районе Стамфорд Хилл проживают около 50 тысяч представителей ультраортодоксальной еврейской общины.

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