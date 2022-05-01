В Лондоне группа подростков избила двух 11-летних еврейских детей

Еврейский отряд самообороны "Шомрим" в Лондоне сообщил, что в районе Стамфорд Хилл группа подростков избила двух 11-летних еврейских мальчиков.

В "Шомрим" уверены, что единственной причиной нападения на детей было то, что они являются представителями еврейской общины города.

Заявление подано в местную полицию. Начато расследование.

В лондонском районе Стамфорд Хилл проживают около 50 тысяч представителей ультраортодоксальной еврейской общины.