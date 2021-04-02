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NEWSru.co.il :: В мире2 апреля 2021 г., 23:39

Президент США распорядился снять санкции и визовые ограничения с сотрудников МУС

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Здание Международного уголовного суда, Гаага

2 апреля президент США Джо Байден распорядился снять санкции и визовые ограничения с сотрудников Международного уголовного суда (МУС).

Эти санкции были введены в июне прошлого года президентом Дональдом Трампом. В частности, под санкции попали высокопоставленные чиновники МУС, участвующие в расследованиях действий США в Афганистане, которые, как подозревали в Белом доме, были инициированы Кремлем. Предполагалось, что указ Трампа поможет защитить союзников США, которые участвовали в войне в Афганистане, а также Израиль, которому угрожает расследование МУС.

Госсекретарь Энтони Блинкен прокомментировал это решение, заявив, что экономические санкции, введенные в отношении главного прокурора МУС Фату Бенсуда и его главного помощника в 2019 году, "были неуместными и неэффективными".


"Мы по-прежнему категорически не согласны с действиями МУС в отношении Афганистана и Палестины, - сказал Блинкен. - Однако мы считаем, что решать эти вопросы лучше путем взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами, а не путем введения санкций".

Ссылаясь на неназванных официальных лиц в администрации США, сотрудник издания Axios Барак Равид написал в своем "твиттере", что 3 апреля в телефонном разговоре с главой МИД Израиля Габи Ашкенази Блинкен сообщил подробности, касающиеся этого решения.

Представитель госдепартамента США Нед Прайс подтвердил, что Блинкен разговаривал с Ашкенази, но не сообщил, шла ли в этой беседе речь о МУС.

Напомним, в середине марта в Иерусалиме получили официальное письмо от главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуды, в котором говорится о расследовании в отношении Израиля.

О начале расследования в отношении Израиля по подозрению в совершении военных преступлений в Иудее и Самарии, а также в секторе Газы, прокурор МУС Фату Бенсуда объявила 3 марта. МУС намерен расследовать действия Израиля, начиная с июня 2014 года.

"Согласно Римскому статуту, когда государство обращается в суд на том основании, что есть основания для начала расследования, мы обязаны действовать. Расследование будет проведено трибуналом независимо и объективно. Конвенция требует, чтобы мы раскрыли все факты и доказательства для выявления виновных", – заявила Бенсуда.


Данное расследование может привести к уголовному преследованию израильских высокопоставленных чиновников и выдаче ордеров на их арест.

Решение МУС, принятое большинством голосов, основано на том, что государство "Палестина", границы которого совпадают с границами 1967 года, является государством-членом Международного уголовного суда. Ряд стран, в частности Германия, заявили: Палестина – не государство и не подпадает под юрисдикцию МУС.

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Трамп вводит санкции в отношении МУС – для защиты военных США и Израиля

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